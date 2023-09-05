Нападающий «Трактора» Ткачев: «Ак Барс» в игре указал на наше слабое место — пятак»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев высказался об итогах матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:5).

«Готовились к началу матча, здорово его провели. Получился момент с голом, доиграли до конца и забили. Любой бросок — это опасно, чем их больше, тем лучше. «Ак Барс» в этой игре указал на наше слабое место — пятак. Этому надо уделить внимание, хороший соперник всегда указывает на слабые стороны, будем исправлять», — приводит слова Ткачева Metaratings.ru.

На старте нового сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» обыграл на выезде «Ладу» (2:1), а после потерпел поражение в матче с «Ак Барсом».