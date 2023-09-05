Нападающий «Трактора» Ткачев: «Ак Барс» в игре указал на наше слабое место — пятак»
Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев высказался об итогах матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:5).
«Готовились к началу матча, здорово его провели. Получился момент с голом, доиграли до конца и забили. Любой бросок — это опасно, чем их больше, тем лучше. «Ак Барс» в этой игре указал на наше слабое место — пятак. Этому надо уделить внимание, хороший соперник всегда указывает на слабые стороны, будем исправлять», — приводит слова Ткачева Metaratings.ru.
На старте нового сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» обыграл на выезде «Ладу» (2:1), а после потерпел поражение в матче с «Ак Барсом».
Источник: Metaratings
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
Новости