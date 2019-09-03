Владимир Ткачев: «Подвело чересчур большое желание»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после матча с ЦСКА (2:3) отметил роль удалений в итоговом результате и рассказал о новой системе игры команды.

— Мы неплохо начали, довольно активно — я считаю, первый период был за нами, — цитирует Ткачева официальный сайт казанцев. — Потом пошли удаления, 14 минут штрафа для нас — это очень много. Не только в этом сезоне, но и в прошлом это одна из наших основных проблем. В принципе, удивлять нечему по поводу удалений.

— Чем их можно объяснить?

— Не знаю, думаю, чересчур большое желание — все-таки, первая игра. Много новых ребят, да и вообще для всех это новый сезон. Все хотят себя хорошо проявить и сыграть, в первую очередь, на благо команды. Возможно, где-то чересчур старались, но это хоккей.

— Летом хватило времени, чтобы понять новую систему, которую прививает новый тренер?

— Все равно всякие нюансы возникают по ходу, подстраиваемся под соперника в зависимости от того, как он играет. По ходу игры еще идут всякие доработки.

— У «Ак Барса» это был первый матч, ЦСКА уже сыграл два дня назад. Это как-то ощущалось?

— Это такой вопрос, знаете — может, им легче было, может, наоборот сложнее, может, для нас первая игра была более мотивационная.

— С Секачем говорили после игры?

— Поговорил. Ему нравится Москва, хотя раньше он ее не любил. Все нравится, хорошо, что у него здесь все складывается. Я рад за него, он хороший парень, хороший игрок.

— Теперь вы снова играете в звене с Галиевым и Зариповым.

— Да, у нас есть связка, мы вместе играли. Но есть моменты, над которыми надо еще поработать.

— Рейдеборн вас удивил сегодня своей игрой?

— Если честно, я считаю, что он сыграл достойно — помогал команде, выручал. Я оцениваю его игру хорошо.

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