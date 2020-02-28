Владимир Ткачев: «От СКА зависит, как сложится серия плей-офф КХЛ»
Нападающий СКА? Владимир Ткачев в интервью «Известиям» отметил, что серия первого раунда Кубка Гагарина зависит от его команды. В первом раунде плей-офф СКА предстоит играть с подольским «Витязем».
— Что можете сказать о своем сопернике по первому раунду?
— Главное, как мы будем играть. От нас зависит, как сложится серия. Конечно, будет непросто. Это плей-офф, и все хорошо настраиваются друг на друга. Но мы можем и должны проходить дальше. У СКА цель только одна — выиграть трофей. Так что надо побеждать любого соперника.
— Как оцените качество игры СКА в регулярном чемпионате?
— Нормально оценю. Раз в конце одержали 12 побед подряд, значит, всё положительно.
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https://iz.ru/981037/aleksei-fomin/ot-nas-zavisit-kak-slozhitsia-seriia-plei-kkhl