Владимир Ткачев: «От СКА зависит, как сложится серия плей-офф КХЛ»

Нападающий СКА? Владимир Ткачев в интервью «Известиям» отметил, что серия первого раунда Кубка Гагарина зависит от его команды. В первом раунде плей-офф СКА предстоит играть с подольским «Витязем».

— Что можете сказать о своем сопернике по первому раунду?

— Главное, как мы будем играть. От нас зависит, как сложится серия. Конечно, будет непросто. Это плей-офф, и все хорошо настраиваются друг на друга. Но мы можем и должны проходить дальше. У СКА цель только одна — выиграть трофей. Так что надо побеждать любого соперника.

— Как оцените качество игры СКА в регулярном чемпионате?

— Нормально оценю. Раз в конце одержали 12 побед подряд, значит, всё положительно.