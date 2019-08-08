Владимир Ткачев оценил уровень игры "Салавата Юлаева"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после победы над "Салаватом Юлаевым"​ (2:1) в матче Кубка президента Казахстана считает, что игра получилась тяжелой, сообщает официальный сайт казанской команды.

"Мы неплохо начали матч, заработали на себе удаление, активно сыграли в самом старте. В целом весь первый период запишем себе в актив, но про второй так не могу сказать – все перевернулось вверх ногами. В третьем периоде была равная игра, получилась карусель туда-сюда. Хорошо, что выстояли в концовке, матч получился тяжелым, состояние тоже тяжёлое – мы пока далеки от идеальной системы игры. Но все в процессе, работаем, все ребята стараются.

"Салават Юлаев" – хорошая команда, их подкосили удаления, как и нас во втором периоде. Получился матч двух довольно интересных команд, хоккей между нами тоже всегда интересный. Надо отдать должное сопернику – они здорово играли", – приводит слова Ткачева пресс-служба "Ак Барса".

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" на турнире в Казахстане