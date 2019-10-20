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Владимир Ткачев: «На бомбардирскую гонку с Шипачевым и Капризовым внимания не обращаю»

07:20
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Форвард СКА Владимир Ткачев рассказал, как относится к соперничеству в бомбардирской гонке с Вадимом Шипачевым из «Динамо» и нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым.

— Я не особо смотрю на это, — цитируют «Известия» Ткачева. — Все равно впереди еще огромная часть сезона. Так что не загадываю, сколько надо забить голов и набрать очков. Тем более главное, не личная статистика, а результаты команды. Больше расстраивает, что в последнее время много матчей проигрываем. Хочется это исправить, работать на команду и помочь ей добиться успеха. Постараюсь как можно больше забрасывать шайб и отдавать передач, но на бомбардирскую гонку с Шипачевым и Капризовым внимания не обращаю.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/933990/aleksei-fomin/ne-obrashchaiu-vnimaniia-na-bombardirskuiu-gonku-s-shipachevym-i-kaprizovym

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