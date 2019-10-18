Владимир Ткачев: «Мне до уровня Гусева и Панарина еще работать и работать»

Лучший бомбардир СКА и главная звезда питерского клуба Владимир Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что ему еще предстоит много работы, чтобы добраться до уровня Артемия Панарина и Никиты Гусева.

— Артемий Панарин и Никита Гусев также стали звездами КХЛ в СКА, а потом уехали в НХЛ. Вас часто сравнивают с ними.

— Слышал. Но мне до их уровня еще работать и работать. Я не заостряю внимание на параллелях, которые проводят между нами. Просто стараюсь в каждой игре максимально качественно выполнять свою работу, чтобы достичь уровня Артемия и Никиты.

— Они как раз повременили с отъездом за океан. В вашем случае будет логичным последовать их примеру?

— Конечно. Не просто так эти парни попали в НХЛ именно после СКА. В питерском клубе умеют работать с игроками, предоставляют все для их роста. Отношение здесь совсем другое. Все — на высшем уровне. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ткачева