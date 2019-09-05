Владимир Ткачев из СКА сделал «хет-трик Горди Хоу»
13:12
Нападающий СКА Владимир Ткачев стал автором так называемого «хет-трика Горди Хоу». Российский форвард в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (4:3 ОТ) забил гол, сделал результативный пас и подрался.
Драка Ткачева с Русланом Карлиным стала первой для хоккеиста в профессиональной карьере.
Гол + пас + драка = Хет-трик Горди Хоу— КХЛ (@khl) September 5, 2019
Новое достижение в карьере Владимира Эдуардовича Ткачёва. pic.twitter.com/JxMZ48Lawv
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