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Владимир Ткачев из СКА сделал «хет-трик Горди Хоу»

13:12
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Нападающий СКА Владимир Ткачев стал автором так называемого «хет-трика Горди Хоу». Российский форвард в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (4:3 ОТ) забил гол, сделал результативный пас и подрался.

Драка Ткачева с Русланом Карлиным стала первой для хоккеиста в профессиональной карьере.

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