Владимир Ткачев: "Хочу посвятить победу над "Автомобилистом" памяти Гимаева"

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев рассказал о том, почему ему было особенно важно победить в третьем матче серии с "Автомобилистом" (2:1 ОТ, 2-1). Форвард забросил шайбу и отдал голевую передачу.

– Приятно выиграть в таком тяжелом матче, забросив решающую шайбу в овертайме. Теперь у нас теперь есть небольшое преимущество, но серия далека от завершения. "Автомобилист" – очень серьезный соперник, – сказал Ткачев.

– В овертайме вас выпустили на месте Кугрышева в бригаду большинства, и Кемппайнен забил победный гол.

– Мне хочется сказать о другом. Сегодня исполнилось два года с момента ухода из жизни Сергея Наильевича Гимаева. Победу хотелось бы посвятить его памяти. Мы с ним много раз общались, он дал массу полезных советов, которые помогли мне стать лучше. Об этом я никогда не забываю. (Михаил Зислис)​

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