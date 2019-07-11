Владимир Ткачев: "Если бы не предложение СКА, уехал бы в НХЛ"

Новичок СКА Владимир Ткачев заявил, что он уехал бы в НХЛ, если бы не получил предложение о переходе в петербургский клуб.

Ткачев в среду подписал двухлетний контракт со СКА. Ранее форвард выступал за СКА в сезоне-2015/16, после чего играл в "Адмирале" и "Салавате Юлаеве".

- Мне поступило хорошее предложение от СКА, - цитирует "РИА Новости" Ткачева. - В том числе и в хоккейном плане - окрепнуть здесь до конца. Есть примеры игроков, которые уезжали в Америку из Питера - здесь их подготовили. Я долго обдумывал решение и пришел к выводу, что лучше остаться в КХЛ. Если бы не СКА, то я бы уехал в НХЛ.

​Испытываю положительные эмоции от перехода в СКА. Надеюсь помогать команде, чем смогу. Мы хотим только выигрывать. Я отдохнул 2-3 недели, а потом начал работать - ничего нового. В Петербург приехал вчера вечером.