Владимир Ткачев: "Было предложение от "Чикаго", но решил остаться в "Ак Барсе"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев отметил, что каждый спортсмен хочет попасть на Олимпиаду. Также он рассказал о том, что ему поступило предложение от "Чикаго", но он решил остаться в Казани.

– Это хороший шанс для всех, все будут стараться и проявлять себя, - приводит "БИЗНЕС Online" слова Ткачева. - Ради таких моментов мы всю жизнь и работаем – чтобы попасть на Олимпиаду, выиграть ее. Поэтому все силы отдадим, чтобы попасть в состав.

– Вы подписали новый контракт с "Ак Барсом". Сейчас уже можете сказать, какие клубы НХЛ предлагали вам контракт?

– Были клубы, которые были заинтересованы, потому что игрок моего возраста подписывает контракт новичка, это небольшие деньги – для попадания под потолок зарплат клубам нужны такие игроки.

"Чикаго"? Да, было предложение с их стороны. Сейчас, наверное, нет смысла говорить о том, какие клубы предлагали контракт, потому что я остался в Казани. Я принял решение остаться в "Ак Барсе", считаю, что это правильно.