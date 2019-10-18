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Владимир Ткачев: «Было бы прикольно сыграть с Владимиром Ткачевым из «Ак Барса»

02:35
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Лучший бомбардир СКА и главная звезда питерского клуба Владимир Ткачев в интервью «СЭ» признался, что ему интересно сыграть с тезкой из «Ак Барса».

— В непрофильных СМИ вас всегда путают с Владимиром Ткачевым из «Ак Барса». Вы с ним общаетесь?

— Если только после игры, на рукопожатии. Это, конечно, удивительное совпадение. У нас и день рождения в один день.

— Хотели бы сыграть в одном звене?

— Может быть, в сборной когда-нибудь получится. Было бы прикольно. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ткачева

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