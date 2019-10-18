Владимир Ткачев: «Было бы неплохо, если бы лига пришла к единому размеру площадок»

Лучший бомбардир СКА, нападающий Владимир Ткачев дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что в настоящий момент команды вынуждены тратить первый период матча, чтобы адаптироваться к размеру площадки.

— В «Адмирале» вы играли на площадке размера НХЛ. Заметно, что сейчас в СКА вам гораздо комфортнее, чем остальным.

— Мне намного больше нравится играть на узких площадках. На другие вообще тяжело перестраиваться. Думал, будет намного легче. Было бы неплохо, если бы лига все-таки пришла к единому размеру. Так будет намного проще. Сейчас мы полностью тратим первый период на то, чтобы войти в игру, адаптироваться. Это потеря времени. Если бы все площадки в КХЛ подогнали под ширину в 26 метров — был бы совсем не против. За три года за океаном я привык играть именно на таком льду. Это намного интересней: быстрые атаки, секунды на принятия решений.

— У многих игроков падает результативность, потому что они до сих пор не перестроились к меньшим размерам.

— Я не могу говорить за них. Но, мне кажется, что в любом случае к узким площадкам просто нужно привыкнуть. Даже если первый год будет тяжело, после адаптации всем станет играть намного интереснее. (Алена Гребенькова)

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