Владимир Плющев: «Запрета выхода из дома нет, нужно продолжать плей-офф»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о ситуации с мировым хоккеем, остановленном из-за распространения коронавируса и о плей-офф КХЛ.

— Бесспорно, ситуация не радует, но, в тоже время никакой трагедии нет. Это не война, нет осадного положения, запрета выхода из дома и т.п. Все время находят какой-то вирус. Да, сейчас остановлены чемпионаты некоторых стран, приостановили чемпионат НХЛ. На многие спортивные события введен лимитированный вход по количеству болельщиков, матч «Спартак» — «Динамо» вовсе прошел без зрителей. Приостанавливать плей-офф нельзя. Нужно доиграть сезон, определить обладателя Кубка Гагарина.

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