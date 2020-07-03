Владимир Плющев: «Выбор «Ак Барса» и СКА в качестве серебряных призеров считаю справедливым решением»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поддерживает решение ФХР определить чемпиона и призеров чемпионата России прошедшего сезона по итогам регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ.

— Сезон завершен, а потому нужно подводить итоги. Раз розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса не был завершен, и при этом команды сыграли гладкий чемпионат, а также первый раунд плей-офф, а это значит что три лучшие команды определить можно. С учетом набранных очков в регулярном чемпионате и четырех матчей плей-офф лучшим клубом сезона является ЦСКА. Еще две команды, которые многие считали претендентами на Кубок Гагарина — СКА и «Ак Барс» добились практически идентичных показателей. Причем это касается не только набранных очков и количества побед, но и по другим показателям наблюдается равенство. Так что выбор «Ак Барса» и СКА в качестве серебряных призеров считаю справедливым решением.