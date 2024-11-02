Плющев: «Я уже не уверен, что «Авангард» выйдет в плей-офф»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мыслями о проблемах «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.
«По последним событиям, которые там происходят, я уже не уверен, что они точно выйдут в плей-офф. Там идут какие-то серьезные внутренние разборки. Все кивают друг на друга и не могут понять причину бардака. А она очень простая — надо определить, кто рекомендовал и кто принимал те решения, приведшие к нынешнему плачевному состоянию. Если они на своем льду проигрывают «Ладе», одному из основных конкурентов в борьбе за плей-офф, то дела плохи. Им надо сильно напрячься, чтобы теперь забирать очки у тех, кто находится выше в таблице. А в текущем состоянии сделать это будет очень тяжело», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
«Авангард» набрал 15 очков за 20 матчей и располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|7
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|22
|5
|17
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|2.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|0 : 5
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|2.11
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -