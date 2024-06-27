Плющев: «У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что у магнитогорского «Металлурга» есть шансы во второй раз подряд завоевать Кубок Гагарина.

«У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было. Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», – цитирует Legalbet Плющева.

В финальной серии сезона-2023/24 «Магнитка» обыграла ярославский «Локомотив» – 4-0.