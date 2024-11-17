Плющев: «Плохо представляю, что Тула сможет выставить в КХЛ боеспособную команду»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию о возможном появлении в КХЛ тульского АКМ.
Ранее «СЭ» стало известно, что АКМ отправил в КХЛ заявку на вступление в лигу с сезона-2025/26.
«У КХЛ есть регламент, которого якобы придерживаются. Если речь о том, что нужно уровнять количество команд, то, пожалуй, нужно. Но вопрос — будет ли она конкурентоспособной? Если это будет клуб, который заранее претендует на статус аутсайдера, у нас такие уже есть. С сентября определись восьмерки в обоих конференциях, разве что на Востоке есть вопросы по «Авангарду». Нам обещали интересный сезон, а получается пока очень веселый. Честно говоря, плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду. У нас в целом не хватает ребят, которые соответствовали бы высокому уровню. Это тогда никому на пользу не пойдет — ни болельщикам, ни соперникам», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
В нынешнем сезоне ВХЛ туляки занимают 13-е место в турнирной таблице после 24 матчей, набрав 32 очка.
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|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
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|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|17.11
|14:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|17.11
|17:00
|
Сочи – Барыс
|- : -
|17.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|17.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.11
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -