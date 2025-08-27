Плющев предложил изменить регламент КХЛ: «Нужно вернуть трехочковую систему»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» заявил, что необходимо внести изменения в регламент КХЛ.

«Если хотят, чтобы команды бились от начала до конца, то нужно вернуть трехочковую систему, как было раньше. Потому что в те времена лига была более конкурентной, а не как сейчас, когда в феврале несколько команд уже просто доигрывают сезон. Сами матчи станут интереснее. Сейчас команды могут специально играть до овертайма и все равно получить столько же очков, сколько и при обычной победе. Если будет другая система, то команды станут играть иначе. Хоккей все же консервативная игра, где новые изменения не особо нужны, а если и вводить их, то крайне аккуратно», — сказал Плющев «СЭ».

КХЛ изменила систему подсчета очков в 2018 году. Трехочковая система предусматривала три очка за победу в основное время, два — за победу в овертайме или в серии послематчевых бросков, одно и ноль очков за поражение в овертайме и за проигрыш в основное время соответственно.

Денис Клесарев