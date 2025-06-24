Плющев — о возможной замене «Витязя»: «Нужно ли менять шило на мыло, если клуб не будет соответствовать требованиям?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной замене «Витязя» в составе участников на новый сезон КХЛ.

«Вопрос к КХЛ. Нужно ли менять шило на мыло, если клуб будет не соответствовать требованиям. Если клуб будет на что-то претендовать, это другое. У КХЛ есть сетка регламентов, необходимо провентилировать вопрос. Если принимать клуб, то для того, чтобы он что-то привнес. В ином случае... У нас и так лига падает в мастерстве», — сказал Плющев «СЭ».

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.