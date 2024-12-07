Плющев: «Минское «Динамо» должно бороться за Кубок Гагарина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, какие цели и задачи должно ставить перед собой минское «Динамо».

«Команду любят и ждут от нее результатов. Седьмая-восьмая строчка — это не их место. Я и раньше говорил, что Минск с такой инфраструктурой и болельщиками должен уже давно бороться за Кубок Гагарина. Почему этого нет, вопрос к руководству. Удивлен, что они мирятся с тем, что команда занимает восьмое место», — цитирует Плющева Legalbet.by.

После 34 матчей «Динамо» с 38 очками занимает шестое место. Лидирует в Западной конференции ярославский «Локомотив» (58 очков).