Владимир Плющев — о перспективах «Адмирала»: «Предполагать можно что угодно, а располагать будут игроки и тренеры»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о перспективах «Адмирала» после выхода команды во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Я не Ванга, предполагать ничего не могу и не буду. Спорт есть спорт, тем более что сейчас аутсайдеры прошлого сезона кусаются как можно сильнее бывших лидеров. Поэтому предполагать можно что угодно, а располагать будут игроки и тренеры», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.

«Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.