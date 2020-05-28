Владимир Плющев: «Обмен СКА, «Магнитки» и «Амура» должен принести пользу всем его участникам»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал обмен, в котором приняли участие три клуба — СКА, магнитогорский «Металлург» и «Амур».

— Этот тройной обмен должен принести пользу всем его участникам — СКА, «Магнитке» и «Амуру», — заявил Плющев. — Наставник уральцев Илья Воробьев хорошо знает силу форвардов Плотникова, Карпова и Каблукова. Он работал с ними в СКА и, безусловно, знает, как их использовать. Менеджмент питерского клуба принял решение расстаться с этими игроками. Во-первых, в команде происходит омоложение. Пришел Валерий Брагин, который с успехом работает с молодыми игроками. И тот же Спиридонов имеет шанс раскрываться в составе армейского клуба. Что касается защитника Замулы, то он выступает за океаном и приедет ли в КХЛ — большой вопрос. Тем не менее, права на него перешли питерцам. Это тоже говорит о том, что менеджеры СКА думают о перспективе. Я бы назвал работу армейских менеджеров очень обоснованной и хорошо продуманной. Они понимают, что нужно не только думать о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем. «Амур» получил молодых Ольшанского и Смирнова, а также нападающего Бутузова. У всех будет достаточно игрового времени в составе хабаровской команды, чего не было бы ни в СКА, ни в «Магнитке».