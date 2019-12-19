Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (0:1), на котором присутствовало более шестидесяти тысяч зрителей.

— В том, что матч получится таким вязким и упорным для меня сомнений не было. Первый период показал, что обе команды играют строго от обороны, голевых моментов за первые двадцать минут практически не было. Собственно, второй отрезок картины на площадке не изменил. Стало ясно, что игра идет до первой заброшенной шайбы. Больше повезло москвичам. Но, в любом случае, несмотря на результат, питерские болельщики получили огромное удовольствие как от самого антуража, в котором проходил матч, так и от шоу, одной из участниц которого стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.