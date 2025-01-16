Плющев: «То, что происходит в СМИ вокруг СКА и вокруг Ротенберга, оказывает большое давление на команду»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном увольнении Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.
«То, что происходит в СМИ вокруг СКА и вокруг Ротенберга, оказывает большое давление на команду. Я бы сказал одно: судьба всех тренеров такова, что порой нужно просто держать удар и не обращать внимания на всю шелуху, которая происходит вокруг. Ведь у нас если тренер выигрывает, то его целуют во все места. А если у команды какая-то серия неудач, то специалиста начинают мешать со всем, чем только можно.
По поводу того, заслуживает ли Ротенберг увольнения или нет, я думаю, что у СКА все будет решаться в плей-офф. В прошлом году же никто не рассчитывал, что «Металлург» выиграет Кубок Гагарина. Матчи на вылет — это совершенно другая игра. А то, что СКА выйдет в плей-офф, так это однозначно, а как они будут себя там показывать — уже другой разговор», — цитирует Legalbet Плющева.
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