Плющев: «Наверное, у Кузнецова есть основания вернуться в КХЛ»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о переходе нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА.
«Наверное, у Кузнецова есть основания вернуться в КХЛ. Нет ничего удивительного, что ему могли предложить хорошие условия в одном из топовых клубов нашего чемпионата. Женя – взрослый человек, это уже не тот 16-летний мальчик, который был у меня в юниорской сборной.
Раз он принял такое решение, значит, на то были свои основания. Кузнецов – человек российский. В России сейчас, наверное, ему будет лучше и более комфортно. Он понимает, что век хоккеиста не вечен, уже нужно возвращаться в родную гавань. У меня нет сомнений, что Женя будет выделяться в КХЛ, особенно на фоне тех легионеров, которых приглашают к нам в последнее время. Кузнецов – мастер высокого класса. Он многое умеет в хоккее», – цитирует Legalbet Плющева.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -