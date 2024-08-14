Плющев: «Такие хоккеисты, как Мозякин, рождаются нечасто, а воспитывать их мы так и не научились»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал завершение карьеры нападающим Сергеем Мозякиным. В конце июля состоялся прощальный матч 43-летнего хоккеиста.
«Вообще-то Сережа фактически завершил карьеру полтора года тому назад. Он уже год как был помощником тренера «Металлурга», а недавно просто состоялось прощальное шоу. Мозякин — прекрасный хоккеист и порядочный человек. Я это говорю точно, потому что знаком с ним с его ранних лет. Такие хоккеисты, как Мозякин, рождаются нечасто, а воспитывать их мы так и не научились.
Талантам надо помогать, а не мешать, но для того, чтобы таланты расцветали, нужна чёткая система и четкая программа подготовки игроков. Из ниоткуда такие таланты не берутся. Мозякин прошел хорошую школу ярославского хоккея, когда там работали сильные специалисты. В моей сборной 1990-го года рождения было много ребят из Ярославля, которые потом уехали в НХЛ. И в следующем поколении тоже были сильные ярославцы. Это говорит о том, что должна быть хорошо выверенная и обоснованная система.
Хоккеисты не рождаются в три, пять или семь лет. Становление хоккеиста — это длительный процесс. Так что нам нужна система подготовки. Раньше эта система была, а сейчас ее нет. У нас в недавнем прошлом было совсем мало самородков, а сейчас их совсем нет. Игроки за 30 лет, которые сейчас играют в НХЛ, прошли через советскую систему и советскую школу в Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Магнитогорске, Москве и других городах», — цитирует Metaratings.ru Плющева.
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Мозякин провел 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков.
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