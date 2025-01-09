Плющев: «У «Автомобилиста» есть стержень, благодаря которому он сможет бороться за победу в Кубке Гагарина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы «Автомобилиста» в борьбе за Кубок Гагарина.

«Я неоднократно говорил, что общий уровень мастерства в нашей лиге упал. Это не средние команды подтягиваются к вершине, а ведущие усредняются. «Автомобилист» играет достаточно стабильно, но без особого куража.

Не чувствуется, что внутри команды есть стержень, благодаря которому она сможет бороться за победу в Кубке Гагарина. Команда не падает ниже определенного уровня, но я не скажу, что «Автомобилист» точно будет бороться за Кубок», — цитирует Metaratings.ru Плющева.

«Автомобилист» набрал 50 очков в 41 матче в этом сезоне и занимает 5-е место в Восточной конференции.