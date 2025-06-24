Плющев — о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ: «Жаль, что мы теряем клубы»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление КХЛ о том, что «Витязь» не выступит в сезоне-2025/26.

«Витязь» пытался соответствовать нормам лиги. Жаль, что мы теряем клубы. Никто не знает, кого мы приобретем в дальнейшем. Надо быть реалистом в этой ситуации. Есть реальные вещи, которые надо воспринимать», — сказал Плющев «СЭ».

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.