Владимир Крикунов: «Яшкину нужно головой думать»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф. Счет в серии 3-2 в пользу бело-голубых.

— После двух поражений подряд не хотелось проигрывать. Ребята настроились, играли очень внимательно. Наше первое звено забило гол. «Спартак» пошел атаковать, а мы старались соперника поймать на контратаке.

К сожалению, в конце нахватали ненужных удалений. Могли еще и упустить победу. Счастье, что шайба отскочила к Полыгалову, и тот попал в ворота.

— Почему посыпались удаления?

— Потому что Яшкин побежал забивать гол, надо было ему забить, хватанул удаление, оставил нас втроем. Могли вообще проиграть. Надо просто головой думать. Не о себе думать, а о команде. (Игорь Еронко)