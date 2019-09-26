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Владимир Крикунов: «В третьем периоде наделали ошибок и чуть-чуть не потеряли все»

23:16
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча с «Сочи» (4:3).

— Игра получилась интересной. Зрителей как раз много было и для них была игра — интересно, весело, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — А для тренеров — головная боль.

В принципе, начали мы хорошо, но в третьем периоде наделали ошибок и чуть-чуть не потеряли все. Начали, видимо, сохранять счет, нанесли за весь третий период три броска по воротам. Это еще с моментом Афиногенова. Хорошо очень на последнем рубеже сыграл Ваня Бочаров, выручил команду. Хорошо, что так закончили.

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