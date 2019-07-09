Владимир Крикунов: "Уверен, Кудашов не отступится от своих принципов"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал "СЭ" возможное увольнение главного тренера СКА и сборной России Ильи Воробьева. На обоих постах его должен сменить Алексей Кудашов.

– Со стороны тяжело судить, – считает Крикунов. – Надо знать, что происходит внутри. Наверное, руководство не устраивают последние результаты.

– Не считаете, что дали мало времени для работы Воробьеву?

– Сейчас вообще не дают много времени. Надо к этому быть готовым. Увольнение – составляющее нашей работы.

– Его поменяли на Кудашова. Равноценная замена?

– Алексей неплохо работал в "Локомотиве" из которого его убрали. Думаю, торопятся, надо давать ребятам время, чтобы адаптировались лучше к команде. Но никто не хочет ждать. Всем результат нужен здесь и сейчас.

– Результаты сборной улучшатся с приходом Алексея?

– Он совсем другой тренер, если сравнивать с Ильей. Но в полной мере их отличие и похожесть сможем ощутить после работы.

– Не считаете, что надо было звать более опытного и авторитетного тренера?

– Там же решает не один человек. Они взвешивали, советовались. И было принято такое решение.

– Верите в Кудашова?

– Он работал хорошо, когда был главным тренером. Уверен, что он не отступит от своих принципов. (Арман Мкртчян)

Воробьева уволили из сборной и СКА. Новый главный тренер – Кудашов