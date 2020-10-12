Владимир Крикунов успешно перенес операцию

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал состояние здоровья главного тренера клуба Владимира Крикунова. В понедельник, 12 октября, накануне матча регулярного чмпионата КХЛ против СКА Крикунов почувствовал сильное недомогание. Врачи диагностировали острый аппендицит.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик», — цитирует Кровопускова Telegram-канал «Динамо».