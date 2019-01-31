Владимир Крикунов: "У Закриссона воспаление связок на колене"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Металлургом" (4:2) рассказал о характере травмы шведского форварда Патрика Закриссона.

- Знали магнитогорскую команду, она хорошая, тем более, мы до этого проиграли ей два матча, - сказал Крикунов. - Настраивались на нее, ведь сегодня играли дома, в новом дворце. Ребята подошли ответственно и подготовились, все-таки, у нас было два дня до игры. Ребята были немножко посвежее, чем противник. Аслан Раисов забил свой первый гол, и Индрашис три гола забил в одни ворота. Наверное, они были его. Все ребята старались и боролись. Немножко была напряженнная концовка, как всегда, когда мы пропустили на последних минутах. Хорошо то, что хорошо кончается.

- Сейчас очень тяжелая ситуация с травмированными у "Динамо". Какие были ощущения, когда Игумнов и Индрашис не доиграли первый период?

- Мы перешли на игру в три звена.

- С ними все нормально?

- У нас больше все равно некому играть, какая разница? У Мозера тоже травма.

- Какой характер травмы у Закриссона?

- У Закриссона воспаление связок на колене. Он восстанавливается и лечится.

- У Раисова есть такая особенность, что при выходе один на один он не бросает, а ищет партнеров.

- Он у Шипачева научился.

- Согласны ли вы с тем, что нижние звенья "Динамо" переиграли нижние звенья "Металлурга"?

- Я бы не сказал, что они переиграли. Четвертое звено забило, а вот третья тройка пропустила у нас. Первое - да, оно забило три гола. (Владислав Уткин)