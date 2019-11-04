Владимир Крикунов: «У Шипачева мысль летит быстрее любого игрока»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с нападающим Вадимом Шипачевым.

— В принципе, со всеми ребятами нормальные отношения. Шипачев — капитан, связующее звено команды.

— Шипачев — один из лучших игроков чемпионата на данный момент. Вы понимаете, почему у него не пошло в Северной Америке? Может быть, из-за характера?

— Нет, характер у него нормальный. Это командный игрок. А не пошло, потому что ему не хватило скорости. Его надо понять, американским тренерам — подержать в руках. Они бы потом разобрались. Но им надо, чтобы все носились туда-сюда. Но все же игроки такие. У Шипачева мысль летит быстрее любого игрока. Просто не рассмотрели. (Алексей Шевченко)

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