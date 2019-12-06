КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владимир Крикунов: «У «Локомотива» было достаточно моментов, но у нас очень хорошо играл Бочаров»

6 декабря 2019, 23:51
Теги:

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0).

— После двух поражений нам не очень хотелось проигрывать, ребята настроились, — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ. — Удалось забить два гола в первом периоде, хотя у «Локомотива» было достаточно моментов, но у нас очень хорошо играл Бочаров. К сожалению, потеряли Индрашиса — сломан нос. В третьем периоде пришлось играть в три тройки, четыре пары защитников, но ребята молодцы, доиграли и сохранили счет 4:0.

— Что случилось с Брюквиным?
— Возможно, он отойдет. У него ушиб бедра, сидит со льдом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир