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Владимир Крикунов: «Такие голы, как получило «Динамо» — издержки обучения»

4 сентября 2019, 23:49
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Такие голы, как мы сегодня получили — это издержки обучения, — цитирует официальный сайт минского «Динамо» Крикунова. —  Бочаров сначала ошибся в передаче, а потом получил еще 2 минуты штрафа. У нас молодые вратари, второй — еще моложе. Кроме того, сегодня хорошо играл наш соперник. Мы были готовы к этому, и предупреждали, что соперник активно пойдет на наших игроков в зоне защиты. Поэтому поначалу у нас было тяжело с выходом из зоны и началом атаки. Наверное, наши ребята в начале встречи еще думали, что сегодня мы легко сможем победить. Но хоккей — это игра, в которую нужно играть от начала и до конца с любым соперником

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