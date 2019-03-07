Владимир Крикунов: "Сказал игрокам "Динамо": "Хотите провести 8 марта с женами, вы должны победить"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Йокерита" (4-2). Сегодня бело-голубые победили со счетом 6:2.

- Нам пришлось тяжело. "Йокерит" - хорошая команда, занявшая 4-е место на "Западе" не случайно. Было огромное количество бросков, но наши вратари блестяще сработали. У нашей команды было не так много атак, но удалось реализовать почти все броски. Это удивительно. Главная сложность для нас в том, что мы тренируемся на большой площадке, а играем на маленькой. Каждый первый период приходится привыкать заново. Ребята большие молодцы. Результатом я доволен.

- Как удалось добиться такого невероятного результата? Откуда такая разница в голах?

- Я сказал ребятам, если хотите праздновать 8 марта дома, со своими женами - делайте, что хотите, но вы должны выиграть. Наверное, захотели выходной. Нельзя оставлять жен одних в такой праздник.

- Скорее всего, ваш следующий соперник ЦСКА. Они не простят такого количества удалений.

- Дело не только в нас, но и в судьях. Да, у нас много штрафов - в каждой игре собирается целый период из удалений. Но с другой стороны, это хорошо: мы натренировали игру втроем и вчетвером. У нас есть время подготовиться к следующему сопернику и отдохнуть.

- ЦСКА - явный фаворит будущей серии.

- И здесь изначально мы фаворитами не были. Но это плей-офф: здесь совсем другие матчи. Мы будем стараться играть, независимо от того, кто в серии фаворит. (Алена Гребенькова)

Все о КХЛ – здесь.