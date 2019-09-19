Владимир Крикунов: «С нулем выиграть невозможно»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).

— В предыдущим матче отдали многовато сил. Сегодня поставили молодых, они старались. Но ничего не забили, а с нулем выиграть невозможно. Опробовали в деле Кузнецова, неплохо сыграл парень.

— Почему поставили Кузнецова против СКА?

— А где его проверять? Только с сильными надо. У нас три довольно неплохих вратаря. Дальше будем шанс давать. (Евгений Белоусов)

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