КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владимир Крикунов: «С нулем выиграть невозможно»

22:34
Теги:

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).

— В предыдущим матче отдали многовато сил. Сегодня поставили молодых, они старались. Но ничего не забили, а с нулем выиграть невозможно. Опробовали в деле Кузнецова, неплохо сыграл парень.

— Почему поставили Кузнецова против СКА?

— А где его проверять? Только с сильными надо. У нас три довольно неплохих вратаря. Дальше будем шанс давать. (Евгений Белоусов)

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир