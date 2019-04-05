Владимир Крикунов: "С ЦСКА была борьба, могли сыграть чуть лучше"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов​ отметил роль своих помощников и руководства клуба на пресс-конференции, посвященной итогам сезона-2018/19 в КХЛ. Об этом сообщает официальный Youtube-канал команды.

"Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

– Тренер ничего не может сделать в одиночку. Все работали над результатом в "Динамо". Были спортивные, хоккейные вопросы. Работали над тем, чтобы сделать ударное звено. Искали идеальное сочетание. Команда заиграла по-другому после того, как появилась возможность попасть в восьмерку. Добились пятого места, вышли на "Йокерит", которую прошли за шесть игр. С ЦСКА была борьба, могли сыграть чуть лучше, но сделали все, что могли и закончили на этом сезон, – сказал Крикунов.

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