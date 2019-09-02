Владимир Крикунов: «Результат даже важнее самой игры»
23:34
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов остался доволен результатом игры против «Торпедо» (3:2).
- Хорошо, что мы выиграли. Результат, наверное, даже важнее самой игры. Не знаю, сколько нам понадобится времени, чтобы привыкнуть к этой площадке, тренировались мы на ней всего три дня.
На тренировках было все нормально, начался матч, и парни, видимо, так хотели хорошо сыграть, что переволновались. Но я даже не знаю, вроде бы опытные ребята, из молодых только Муранов и Круглов. Ну, поволновались один период, дальше играть надо было, а мы до самого конца не могли прийти в себя. Ладно, будем работать дальше.