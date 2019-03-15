Владимир Крикунов: "Резерв в связке Шипачев – Кагарлицкий, к сожалению, скрыт"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов на пресс-конференции подвел итоги второго матча полуфинала "Запада" с ЦСКА (1:0 ОТ). Счет в серии – 1-1.

– Игра была равная, – заявил Крикунов. – У соперника было больше моментов и бросков, но "Йокерит" нас потренировал к такому. В конце повезло – забили.

– Как сыграл Бочаров?

– Любая игра "на ноль" для вратаря достижение. Молодец, хорошо отработал. Может повезло, может – так игра пошла. У него ноги длинные.

– Большой резерв скрыт в связке Шипачев – Кагарлицкий?

– Он скрыт, к сожалению (улыбается). (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей