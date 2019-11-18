Владимир Крикунов: «Ребята хорошо настроились, забивали и в меньшинстве, и в большинстве»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:4).

— Начали хорошо, забили два гола, старались сыграть на контратаках и перекрывать атаки противника, — приводит слова Крикунова официальный сайт «Нефтехимика». — Хорошо действовал Иван Бочаров, в третьем периоде дали поиграть нашему молодому вратарю, 1998 года, он был в Высшей лиге. Надо его возвращать в КХЛ, но что-то не очень у него получилось. Это не только его вина, там еще и Лямин «заправил» в свои ворота.

А в целом ребята хорошо настроились, забивали и в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах.

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