КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владимир Крикунов рассказал, как проводит время дома в период самоизоляции

17:33
Теги:

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов пошутил, что люди скоро сами начнут проситься на работу.

— Да лучше бы работать, честное слово, — цитируют «РИА «Новости» Крикунова. — У меня такое чувство, что скоро народ сам пойдет на работу. Люди начнут проситься на работу, лишь бы дома не сидеть. У меня дел хватает: барбос вот бегает, сосны большие у меня тут, елки — иголок накидают, чистить надо. По дому дел полно.

Решилось ли у меня что-то по новому контракту? — Пока нет, но до 30 апреля мы этот вопрос решим.

Ранее КХЛ приняла решение об отмене сезона.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200407/1569704393.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир