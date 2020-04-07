Владимир Крикунов рассказал, как проводит время дома в период самоизоляции

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов пошутил, что люди скоро сами начнут проситься на работу.

— Да лучше бы работать, честное слово, — цитируют «РИА «Новости» Крикунова. — У меня такое чувство, что скоро народ сам пойдет на работу. Люди начнут проситься на работу, лишь бы дома не сидеть. У меня дел хватает: барбос вот бегает, сосны большие у меня тут, елки — иголок накидают, чистить надо. По дому дел полно.

Решилось ли у меня что-то по новому контракту? — Пока нет, но до 30 апреля мы этот вопрос решим.

Ранее КХЛ приняла решение об отмене сезона.