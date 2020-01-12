Владимир Крикунов: «Просто шесть игр за девять дней это очень много»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения от СКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Играли ребята хорошо, хотя много сил отдали в Уфе, — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо». — Сегодня не было такого движения, но результат держали. К сожалению, молодежь ошиблась в третьем периоде, а в овертайме прошла неудачная смена, что привело к поражению.

Мы ко всему были готовы. Просто шесть игр за девять дней это очень много. Свежести нам не хватило.

Говорил ли с Зайцевым по поводу удаления в концовке? У него не первое удаление подобное. Но поговорить еще не успели".