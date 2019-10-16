Владимир Крикунов: «Проще 0:5 проиграть, чем 1:2»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (1:2).

— Забили один гол, хотя моменты были, чтобы забить не один. Ребята играли с желанием, с настроением. К сожалению, один только гол. Потеряли Петерссона. Кулемин — 50 на 50. Может быть, выйдет скоро. Я доволен действиями ребят, но не результатом.

— Что не получилось?

— Не получилось то, что не использовали моменты, которые создали. Проиграть 1:2 всегда неприятно. Проще 0:5 — тогда точно проиграли чисто.

— Не удивило, что удаление Вея стало единственным?

— Мы же про судей не говорим. Ребята старались, играли внимательно. Не допускали грубостей. Петерссон когда травму получил — там чистый силовой прием был.

— Когда в последний раз вы наблюдали, как ваша команда трижды попадает в штанги за 30 секунд?

— Не помню даже такого. Слишком давно работаю, наверное.

— Почему вы неизменно используете в большинстве двух защитников и трех нападающих? А не играете в одного защитника?

— А где я вам возьму четвертых нападающих? Назовите мне их. (Игорь Еронко)

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