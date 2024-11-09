Крикунов: «Если «Спартак» ловит кураж, остановить его очень сложно»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Спартака» в матче FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).

«Раз выиграли, значит, преимущество в противостоянии на стороне «Спартака». У Жамнова такая команда, что если она ловит кураж и с физическим состоянием все в порядке, остановить ее очень сложно. А настраивать на ЦСКА их не надо, на сильных соперников у них всегда хороший настрой», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

После 23 матчей «Спартак» с 33 очками расположился на 2-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, а ЦСКА с 27 очками занимает 6-е место.