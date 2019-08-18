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Владимир Крикунов — после поражения от «Спартака»: «Противник играл взрослым составом, а мы — молодыми»

16:21
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения от «Спартака» (0:2) в товарищеском матче отметил наличие травмированных игроков в своей команде, сообщает официальный сайт бело-голубых.

«Поначалу немного привыкали к площадке, потому что она меньше той, где мы тренируемся — все нужно делать еще быстрее. Здесь получается постоянная борьба, а соперник всегда находится рядом. Мы предупреждали ребят, ведь скоро вообще будем играть на канадской площадке, которая еще меньше. Пока привыкали — пропустили две шайбы. Потом вроде более или менее начали играть, но, к сожалению, не забили, но и не пропустили. Продолжаем работать по два раза в день, пока не отпускаем ребят. Травмированных много. Противник играл взрослым составом, а мы — молодыми, в силу того, что Тарасов болеет, Индрашис вчера попал в больницу с сотрясением, Брюквин сейчас получил травму», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

«Спартак» победил «Динамо» в товарищеском матче

Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/82821-protivnik_igral_vzroslyim_sostavom

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