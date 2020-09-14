Владимир Крикунов: «Пока непонятно, что Чайковски»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).

— Игра была тяжелая, мы очень много сил оставили в Нур-Султане, плюс перелет, — цитирует тренера сайт «Динамо». — Гол, который пропустили в меньшинстве, тоже не помог нам. Собрались во втором периоде. Перешли на игру в три звена, но потом вернулись обратно к стартовому раскладу. Переломили ход игры и дальше уже было полегче.

— Что с Михалом Чайковски? И как оцените эпизод с открытой калиткой?

— Пока непонятно. Такие моменты бывают, то ли забыли закрыть, то ли так его сильно в борт ударили. Но это хоккей.

— Нет ли у вас планов попробовать схему в большинстве 4+1? А то Кагарлицкий совсем остался без большинства...

— Мы уже пробовали на его месте Пулккинена, и вроде бы что-то получалось. Посмотрим, что будет дальше.