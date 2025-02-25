Крикунов: «Минское «Динамо» просто переехало московские клубы»
Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победной серии минского «Динамо» над московскими клубами.
Команда Дмитрия Квартальнова обыграла ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» с общим счетом 12:1.
«Игроки «Динамо» сейчас физически очень хорошо готовы. Команда просто переехала московские клубы. Плюс Квартальнов умеет мотивировать хоккеистов на матчи с сильными командами, это факт. Да их и мотивировать особо не надо. Они сами настраиваются. Я еще в прошлом году говорил, когда на Квартальнова ополчились, что Дима — сильный тренер, даст поиграть молодым, подготовит их как положено, и будет все хорошо. Он умеет работать с молодежью. Сейчас мы видим плоды его работы, «Динамо» с хорошим настроением подходит к плей-офф», — приводит слова Крикунова Legalbet.by.
После 57 матчей «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции с 71 очком.
|Восточная конференция
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|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|9
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|7
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|8
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|3 : 2
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|0 : 3
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|3 : 4 Б