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Крикунов: «Минское «Динамо» просто переехало московские клубы»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победной серии минского «Динамо» над московскими клубами.

Команда Дмитрия Квартальнова обыграла ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» с общим счетом 12:1.

«Игроки «Динамо» сейчас физически очень хорошо готовы. Команда просто переехала московские клубы. Плюс Квартальнов умеет мотивировать хоккеистов на матчи с сильными командами, это факт. Да их и мотивировать особо не надо. Они сами настраиваются. Я еще в прошлом году говорил, когда на Квартальнова ополчились, что Дима — сильный тренер, даст поиграть молодым, подготовит их как положено, и будет все хорошо. Он умеет работать с молодежью. Сейчас мы видим плоды его работы, «Динамо» с хорошим настроением подходит к плей-офф», — приводит слова Крикунова Legalbet.by.

После 57 матчей «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции с 71 очком.

Источник: Legalbet.by
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Владимир Крикунов
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