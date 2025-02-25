Крикунов: «Минское «Динамо» просто переехало московские клубы»

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победной серии минского «Динамо» над московскими клубами.

Команда Дмитрия Квартальнова обыграла ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» с общим счетом 12:1.

«Игроки «Динамо» сейчас физически очень хорошо готовы. Команда просто переехала московские клубы. Плюс Квартальнов умеет мотивировать хоккеистов на матчи с сильными командами, это факт. Да их и мотивировать особо не надо. Они сами настраиваются. Я еще в прошлом году говорил, когда на Квартальнова ополчились, что Дима — сильный тренер, даст поиграть молодым, подготовит их как положено, и будет все хорошо. Он умеет работать с молодежью. Сейчас мы видим плоды его работы, «Динамо» с хорошим настроением подходит к плей-офф», — приводит слова Крикунова Legalbet.by.

После 57 матчей «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции с 71 очком.