Владимир Крикунов: «Почему снова удаляется Чайковски? Дело в его голове»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что ключевым эпизодом в дерби со «Спартаком» (4:0) в регулярном чемпионата КХЛ стало неверное решение нападающего красно-белых Дениса Кокарева.

— У нас это был третий матч через день, — отметил Крикунов. — Я посмотрел на разминке — «Спартак» хорошо катается, мы — хуже. Удаления, полученные нами в первом периоде, нас немного мобилизовали. Мы собрались и в дальнейшем продолжили действовать внимательно. Хотя удалений для такого матча все равно нахватали много. Хорошо сыграл Бочаров и ребята ему помогли.

— Вы атакующей игрой своей команды довольны?

— Да. Решающий момент был в первом периоде, когда игрок «Спартака» (Денис Кокарев. — Прим. «СЭ») не стал бросать в пустые ворота и отдал пас на дальнюю штангу. Счет бы стал 1:1, но вместо этого пошла ответная атака, я говорю, что сейчас забьем — так и получилось. Это закон хоккея.

— Что с Кругловым?

— Он вчера получил травму голеностопа в матче МХЛ. На него упал игрок. Выбыл дней на семь-десять.

— После прошлой игры вы говорили, что есть проблемы с дисциплиной. Но сегодня Михал Чайковски снова два раза удалился. В чем дело?

— Дело с его головой (улыбается). (Михаил Зислис)